flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold tendierte in den letzten Tagen überwiegend seitwärts bis leicht abwärts gerichtet. In einem Marktumfeld von täglichen Rekorden der führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 an der Wall Street, haben es die Edelmetalle und allen voran Gold eher schwer, sich zu behaupten. Dies ist vor allem der Fall, weil Gold im Gegensatz zu US-Aktien derzeit performance-technisch nicht mithalten kann und vor allem, weil Gold keine Quartalsdividenden bietet.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Mehrjahreshoch des 08. Januar 2020 bei 1.611,39 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 14. Januar 2020 bei 1.535,50 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 15.65/1.573/1.582/1.594 und 1.611 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 1.536 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1.524/1.518/1.506 US-Dollar auszumachen.





flatex-select

Long: DE000MF7AC57 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Short: DE000MF7AC73 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...