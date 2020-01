Wirecard, Varta, Nel, Tesla – Irres am DAX-Rekordlevel

Die großen 4 in dieser Woche sind die oben genannten. Doch fast genauso irre verhält sich der DAX. Er schleicht um sein Rekordhoch wie Kaninchen und Schlange, doch es sollte jetzt auch fallen. Denn die Stimmungsindikatoren lassen fast keine Luft mehr, es muss jetzt passieren. VDAX-New bei 12 sagt nicht “der DAX muss jetzt 500 Punkte am Stück laufen”. Keinesfalls. Eher das Szenario – einmal drüber zum sehen, danach deutlich ausatmen. Eure Turbos? Für den Spurt auf den Rekord die DF9VPH. Danach aber muss man mit dem Bear SC2XS1 in Deckung gehen. Denn der Abstand zu den gleitenden Durchschnitten in den USA geht nicht mehr lange gut. Wir sind in den USA schon viel zu lange auf irrationalen Levels, auch bei Apple, auch bei Microsoft oder Amazon. Übrigens – Stichwort Wirecard. Daniel hat für Sie ein 15-minütiges Video aufgenommen. Unser grundsätzliches Szenario für Wirecard in den kommenden Wochen ist bullish. Doch wie geht es weiter? Wir erläutern in 15 Minuten wie die aktuelle Kursentwicklung zustande kommt, wie die Szenarien für die Sonderprüfung sind und was man aus Aktien wie Tesla für Wirecard an Erkenntnis gewinnen kann. Gerne melden Sie sich hier an und schnuppern Sie in unseren Börsendienst herein.