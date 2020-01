Die Scale-notierte Datagroup meldet erneut einen Zukauf. Man übernehme - vorbehaltlich der Zustimmung durch das Bundeskartellamt - 68 Prozent der Anteile an der Diebold Nixdorf Portavis GmbH, teilt das Unternehmen aus Pliezhausen mit. „Hamburger Sparkasse AG und Die Sparkasse Bremen AG halten weiterhin 32 Prozent an der Diebold Nixdorf Portavis AG”, so Datagroup weiter.Zum Kaufpreis macht die Gesellschaft keine Angaben, es sei ...