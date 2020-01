Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. An den asiatischen Finanzmärkten kam es wegen der Sorge vor der neuen Lungenkrankheit in China erneut zu Kursverlusten an den Aktienbörsen. Während auch an den europäischen Aktienmärkten eine schwächere Eröffnung erwartet wird, setzten Investoren am Morgen verstärkt auf vergleichsweise sichere Anlagen wie deutsche Bundesanleihen.

Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel um 0,06 Prozent auf 172,48 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf minus 0,27 Prozent.