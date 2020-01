Für Wirecard geht eine gute Woche zu Ende. Notierte das Papier vor einer Woche noch um die 122 Euro, so nähert man sich inzwischen der Marke von 140 Euro an. Der Markt scheint wieder mehr Vertrauen in den Titel zu haben, gleichzeitig wartet man gespannt auf die Ergebnisse der KPMG-Untersuchung, die im ersten Quartal publiziert werden sollen.Im Vorfeld wird die Aktie von einer Reihe von positiven Analystenkommentaren gestützt. ...