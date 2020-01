Nach der Kursrallye der Wirecard Aktie von 102,20 Euro auf 143,05 Euro schaltete der DAX-Wert gestern in den Konsolidierungsmodus. Das war durchaus nicht überraschend, nachdem Wirecards Aktienkurs am Freitag an einer Widerstandszone deutlich scheiterte und mit 140,60 Euro ins Wochenende ging. Am gestrigen Montag kam dann einiges zusammen: der beschriebene charttechnische Impuls, Gewinnmitnahmen, die große Verunsicherung an der Börse ...