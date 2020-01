Wie (unerfolgreich) Asset Manager Social-Media-Kanäle einsetzen

Die auf Finanzen, Wirtschaft und Politik fokussierte Kommunikationsberatung Instinctif Partners hat Asset Manager und Finanzunternehmen im deutschsprachigen Raum zu ihrer Social-Media-Kommunikation befragt. Die Online-Umfrage ergab, dass LinkedIn der am meisten genutzte Kanal der Branche ist, für die Nutzung von Social Media jedoch zumeist klare Konzepte fehlen. Zwar will die Mehrheit ihre Social-Media-Kommunikation ausbauen, den Finanzdienstleistern mangelt es aber für die gezielte Ansprache der Stakeholder an strategisch zugeschnittenen Themen, Formaten und Budget.

„Die richtige Nutzung sozialer Netzwerke gehört bislang nicht zu den Stärken der Finanzdienstleister in Deutschland. Obwohl es viele spannende Inhalte gibt, fehlt häufig das Verständnis für zielgruppengerechte Formate und die richtige Nutzung der verschiedenen Dialogkanäle“, sagt Carsten Böhme, Managing Partner bei Instinctif Partners. „Social Media muss von Fondsgesellschaften und Banken im Jahr 2020 als elementarer Bestandteil der Unternehmenskommunikation verstanden und professionell eingesetzt werden. Kundenbindung und Reputation hängen zunehmend hiervon ab.“

LinkedIn bevorzugter Kanal