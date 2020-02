Coronavirus: So hat China-Fondsmanagerin Lilian Co ihr Portfolio angepasst

"Chinesische Aktien haben sich im Januar nach Ausbruch des Coronavirus erwartungsgemäß negativ entwickelt. Nachdem die Börsen in China Anfang des Jahres im Zuge der Unterzeichnung des Handelsabkommens „Phase 1-Deal“ zwischen den USA und China gut gestartet waren, wurden die Zuwächse und das positive Sentiment infolge des Ausbruchs des Coronavirus zunichte gemacht. Der MSCI China Net Total Return USD Index und der CSI 300 Index verloren 4,8 Prozent bzw. 2,3 Prozent an Wert. Insbesondere Aktien von Nicht-Basiskonsumgütern wie aus den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie, Glücksspiel in der Sonderverwaltunsgzone Macau, Tourismus oder Immobilien verzeichneten die höchsten Verluste. Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Basiskonsumgüter, Internet und Bildung entwickelten sich vergleichsweise stabiler.

Wir erwarten, dass das Wachstum des chinesischen Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal 2020 um 1 Prozent sinken wird. Jedoch ist nicht anzunehmen, dass das Coronavirus einen langfristigen Effekt auf die chinesische Wirtschaft haben wird. Bereits in den vergangenen Tagen haben die Börsen in China wieder zugelegt und werden sich wahrscheinlich in ungefähr zwei Monaten vollständig stabilisiert haben Außerdem nehmen wir an, dass die Regierung in Peking entschlossene Maßnahmen durchführen und weitere wirtschaftliche Stimuli einführen wird, um den Schaden für die chinesische Wirtschaft im Zaum zu halten.

Der jüngste Ausverkauf stellte eine gute Kaufgelegenheit für langfristige Investoren dar, um in chinesische Aktien wieder einzusteigen oder Bestände auszubauen. Das Portfoliomanagement-Team des EI Sturdza Strategic China Panda Fund hat die Chance ergriffen, im Portfolio des Fonds die Positionen in ausgewählte Immobilien- und Techunternehmen zu erhöhen und Einzelhandelstitel zu reduzieren. Auch für die kommende Zeit halten wir Titel aus diesen Branchen für aussichtsreich. Somit haben wir den Fonds resilienter gegenüber der Corona-Epidemie aufgestellt, deren Folgen noch nicht genau abzuschätzen sind."