Online-Handel – Welche Vorteile eröffnen sich?

E-Commerce – Welche Vorteile haben Online-Shops?

Online-Shop oder stationäres Geschäft? Diese Entscheidung müssen angehende Unternehmer im Handel treffen, bevor sie mit ihrer Idee oder ihrem Konzept an den Kunden herantreten möchten. Obgleich die großen Vorteile eines klassischen Ladengeschäfts das haptische Erlebnis der Kundschaft sowie der direkte Kontakt zwischen Verkäufer und Einkäufer sind, bleibt das Internet in im Zeitalter der Digitalisierung das Nonplusultra für die Branche.

Der E-Commerce setzt allein in Deutschland jährlich Milliarden um. Bildquelle: kreatikar / Pixabay

Zahlen zeigen eindeutiges Bild

Warum der Shop im Netz der richtige Weg für den Aufbau des eigenen Unternehmens im E-Commerce ist, lässt sich in aller erster Linie an der immensen Kredibilität der Branche bemessen. Der Umsatz mit Waren im Online- und klassischen Versandhandel im Jahr 2019 betrug insgesamt 74,4 Milliarden Euro. Von dieser Summe entfielen rund 72,6 Milliarden Euro auf den E-Commerce, der somit einen Anteil von fast 98 Prozent am Gesamtumsatz der Branche des Interaktiven Handels ausmacht.

Unter dem Strich wuchs der Online-Handel mit Waren im vergangenen Jahr somit um satte 11,6 Prozent und liegt wieder deutlich über dem Wachstum des gesamten Einzelhandels. Nur allein diese Tatsache macht das Profitpotenzial eines Shops im Internet gigantisch. Doch der Umstand, dass diese fortschreitende Entwicklung noch lange nicht am Ende angekommen ist, macht den Eintritt in den E-Commerce zu einem Muss.

Expansion und Internationalisierung

Moderne Lösungen für E-Commerce eröffnen Besitzern der jeweiligen Plattformen ein massives Expansionspotenzial, dass sich weit über die eigenen Landesgrenzen absetzen kann. Dadurch werden weitere Märkte erschlossen, die im Umkehrschluss mehr Profit generieren. Durch diesen Internationalisierungsprozess lassen sich mehrere Webshops problemlos in verschiedenen Sprachen und für unterschiedliche Marken des eigenen Unternehmens ausrollen.

Zeitgleich kann der Online-Shop für Suchmaschinen wie Google optimiert werden, so dass die angebotenen Produkte weltweit gefunden werden können. Die sogenannte search engine optimization (SEO) sollte bereits zum Einsatz kommen, bevor die eigene Marke überhaupt in anderen Ländern bekannt ist. Insbesondere für kleinere Unternehmen mit nur einem Standort ist ein Online-Shop die perfekte Möglichkeit die Waren im Ausland zu vertrieben, ohne Ressourcen für weitere Standorte bereitstellen zu müssen.

Einsparungen von Kosten

Die Gewinnmaximierung steht auch im E-Commerce an oberste Stelle. Umsatzsteigerung mit gleichzeitiger Kostenreduzierung hört sich zunächst wie ein utopisches Szenario an, ist jedoch ein realer Vorteil von Online-Shops. Die Nutzung des Internets für das eigene Unternehmen bedeutet mehr als nur einen zusätzlichen Verkaufskanal zu eröffnen.

Das weiß auch Arasch Jalali von der Plattform Profishop, die industrielle Gebrauchs- und Verbrauchsgüter für jegliche Profi-Anwender aus Bau, Handwerk und Industrie anbietet. Im Telefonat hat der Geschäftsführer der Plattform Einblicke gewährt, welche weitere Vorteile E-Commerce bietet: „Kostenfaktoren wie Lagerhaltungs-, Vertriebs- und Personalkosten, aber auch die Vermeidung von Umsatzeinbußen von Auftragsfehler lassen sich durch integriertes E-Commerce entscheidend senken“.

Prozessoptimierungen und Automatismen

Der Aufbau eines Online-Shops in bestehende Systeme und Prozesse verspricht eine Fülle an Prozessoptimierungen, die schnell in Automatismen übergreifen und die betrieblichen Abläufe simplifizieren. Viele Standardschritte fallen gänzlich weg und vereinfachen den unternehmerischen Alltag. Speziell die Auftragserfassung läuft zentralisiert und wird auf Dauer eine höhere Effizienz vorweisen. Andere Aspekte wie das Online-Katalogmanagement, der Verkaufsprozess und die Rechnungsverwaltung profitieren ebenfalls von einer Effizienzsteigerung.

Doch auch komplexe Strukturen lassen sich mit dem Einsatz von E-Commerce vereinfachen. Die zahlreichen Vertriebskanäle, über die ein B2B-Unternehmen in der heutigen Zeit verkauft, machen es unabdingbar, einen zentralen Datenspeicherort zu besitzen. Nur auf diese Art und Weise kann ein optimales Omnichannel Erlebnis gewährleistet werden.

Zur gelungenen Prozessoptimierungen gehören zudem Kundendaten und die Verkaufshistorien von allen Kanälen, die online oder gegebenenfalls auch stationär eingegangen sind. Diese sollten in einem System gespeichert werden und von den gesamten Abteilungen einsehbar sein. Mitarbeiter und Kunden haben so die Möglichkeit, all diese Informationen bequem online einzusehen.

Bildquelle: kreatikar / Pixabay