Bildquelle: Hr. Klingberg

Mit über 10 Jahren Vertriebserfahrung in deutschen Startups haben Sie, Herr Klingberg, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Gemeinsam mit erfahrenen Seriengründern entwickeln Sie ein völlig neues Eventkonzept, das sich gezielt an moderne Vertriebsteams richtet. Aber warum?

Die einfache Antwort: Weil es bisher nichts Vergleichbares gab.

Der Vertrieb steht vor einer Herausforderung: Es gibt keine herkömmliche Ausbildung, und Weiterbildungsmöglichkeiten sind oft überholt oder zweifelhaft. Obwohl fast jedes Unternehmen Waren und Dienstleistungen vertreiben muss, hat der Beruf des Verkäufers immer noch einen schlechten Ruf – zu Unrecht, wie ich finde.

Moderne Vertriebsarbeit hat nichts mit "Drückerkolonnen" und "Schneeballsystemen" zu tun. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, Kundenbedürfnisse zu erkennen, Probleme zu lösen und langfristige Beziehungen aufzubauen. Wir möchten einen Ort schaffen, an dem Menschen moderne Methoden und Techniken erlernen können, um in ihrem Beruf erfolgreich zu sein – ohne die üblichen "Tschakka-Tschakka"-Motivationsredner. Damit tragen wir dazu bei, dass der Vertrieb nicht nur einen besseren Ruf bekommt, sondern auch Teams befähigt, noch erfolgreicher zu werden.

Sie sagen, Vertrieb sei heute anders. Was meinen Sie damit? Welche Fähigkeiten und welches Mindset benötigen Vertriebstalente, um mit den Entwicklungen der Welt Schritt zu halten?

Erfolgreiche Verkäufer sehen sich heute mit unzähligen Techniken, Tools und Verkaufsstrategien konfrontiert. Kundenbedürfnisse und Kaufverhalten haben sich in den letzten Jahren ebenfalls stark verändert. Das Problem ist häufig, dass Manager nicht genügend Zeit haben, ihre Teams entsprechend zu schulen. Externe Trainer behandeln meist nur bestimmte Themenbereiche. Dabei hat jeder Mitarbeiter unterschiedliche Stärken, Schwächen und Karriereziele. Es gibt also nicht den einen bestimmten Skill, den man heute braucht, um erfolgreich zu sein. Beim ARRtist Circus kann man von den Besten Talenten der Branche lernen, sich inspirieren lassen und sich über aktuelle Herausforderungen mit ihnen austauschen.

An wen richtet sich das Event? Und was können die Teilnehmer erwarten?

Das Event richtet sich vorrangig an Sales, PreSales und Customer Success Teams von Startups und Scaleups. Im Vergleich zu anderen Veranstaltungen richtet sich der ARRtist Circus nicht an Gründer und Manager, sondern an die Teams, die täglich mit Kunden in Kontakt stehen. Es wird den ganzen Tag Keynotes, Masterclasses und Workshops geben – Erfolgsrezepte direkt aus der Praxis von Top-Performern für Talente, die ihre Karriere vorantreiben und ihr Netzwerk ausbauen möchten. Was das Event besonders macht, ist der Spaßfaktor. Neben spannenden Networking-Möglichkeiten werden unterhaltsame Teamwettbewerbe organisiert, und es wird bis spät in die Nacht eine große After-Party geben. Es wird also die perfekte Mischung aus Weiterbildung, Motivation und Networking.

An die Führungskräfte haben wir ebenfalls gedacht. Neben einem separaten Workshop für Manager wird es ein exklusives VIP-Dinner am Vorabend des Events geben, um sich in entspannter Atmosphäre mit anderen Führungskräften austauschen zu können.

Die Teilnehmerliste auf Ihrer Website zeigt, dass Sie einen Nerv getroffen haben. Unternehmen wie Salesforce, SAP, Personio, Atlassian, Pleo und ServiceNow sind bereits vertreten. Welche Themen und Speaker kann man denn erwarten?

Tatsächlich bin ich sehr stolz darauf, wer alles dabei sein wird und dass wir bereits zwei Monate vor der großen Premiere fast ausverkauft sind.

Die Themen und Speaker sind so vielfältig wie der ARRtist Circus selbst. Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass für jede Unternehmens- und Karrierephase etwas dabei ist. Vom Enterprise-Sales-Experten Joachim Schreiner, CRO bei Parloa und ehemaliger Deutschlandchef von Salesforce, über PreSales-Masterclasses zum Thema Discovery mit David Ledger von Seismic bis hin zu Workshops über Pipeline/Cold Outreach von Mattia Schaper, der als Gründerin die wohl erfolgreichste deutsche Sales-Community mit SDRs of Germany aufbaut.

Am Ende bieten wir Inhalte über den gesamten Vertriebsprozess an – von der Neukundengewinnung bis zum Ausbau von Bestandskunden.

Wer mehr erfahren möchte, oder sich noch ein Ticket sicher möchte, sollte unsere Website besuchen unter: www.arrtist-circus.com