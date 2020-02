Der Audi A6 zählt in Deutschland zu den beliebtesten Fahrzeugen in der oberen Mittelklasse. Dann kam die Meldung, dass auch dieses Modell eine Betrugssoftware enthält, durch die das Fahrzeug die gesetzlichen Abgasgrenzwerte im Straßenverkehr nicht einhalten kann. A6-Fahrer müssen jetzt mit den Konsequenzen umgehen.

Erster Rückruf des Audi A6 wegen VW-Skandalmotor

Unter dem Herstellercode 23Q7 rief der Ingolstädter Autobauer verschiedene Ausführungen des Audi A6 in die Werkstätten zurück. Betroffen waren die Fahrzeuge der Modellreihe A6, die zwischen 2008 und 2015 zugelassen wurden und einen EA189-Motor enthalten. Dabei handelt es sich um den Motor, der den Abgasskandal 2015 ausgelöst hatte. Dieser TDI-Dieselmotor wurde von Volkswagen entwickelt und produziert und in diversen Modellen der VW-Marken verbaut – so auch im Audi A6.

Der Motor kann über eine intelligente Software feststellen, ob sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand des KBA befindet oder im Straßenverkehr. In Testsituationen reinigt der Motor die entstehenden Abgase in vollem Umfang. So konnte der A6 die Zulassungsbedingungen erfüllen und durfte in Deutschland verkauft werden. Im Realbetrieb auf der Straße drosselt das Fahrzeug die Abgasreinigung jedoch, um den Motor zu schonen. Dabei überschreitet der Wagen die gesetzlichen Grenzwerte für die gesundheitsschädlichen Stickoxide bei Weitem. Ein Softwareupdate sollte diese Manipulation aufheben und die Abgasreinigung bei jedem Betrieb aktivieren. Zudem wurde ein Strömungstransformator eingesetzt, der den Verbrennungsvorgang und die Dosierung des Kraftstoffes optimieren sollte.

Zweiter Rückruf des A6 wegen V-TDI-Motor

Etwas später musste Audi einen weiteren Rückruf starten. Die Aktion unter dem Herstellercode 23X6 betraf nun Audi-A6-Modelle aus den Baujahren 2011 bis 2018. Grund war hier ebenfalls eine unzulässige Abschalteinrichtung, aber dieses Mal war ein anderer Motortyp verbaut: ein V-TDI-Motor. In den Sechszylinder-TDI-Motoren – auch V6-Motor genannt – war eine als Akustikfunktion getarnte Abschalteinrichtung installiert. Statt der Verringerung von unangenehmen Geräuschen während der Fahrt steuerte die Software die Abgasreinigung. So überschreiten die Fahrzeuge im Straßenverkehr ebenfalls die zulässigen Abgasgrenzwerte, da Stickoxide ungefiltert ausgestoßen werden. Auch für diese A6-Fahrzeuge schlägt Audi ein Softwareupdate als Lösung vor.

Softwareupdate ist nicht die einzige Möglichkeit

Es ist unsicher, ob die Softwareupdates, die Audi als Lösung vorschlägt, nicht Nebenwirkungen im Fahrzeug hervorrufen. So könnten sich die Motorleistung verschlechtern, der Kraftstoffverbrauch erhöhen und der Motor langfristig Schaden nehmen. Das Softwareupdate ist aber nicht die einzige Möglichkeit, als betroffener Fahrer mit seinem Audi A6 auf den Abgasskandal zu reagieren. Audi-Halter haben gute Chancen, vor Gericht ein verbraucherfreundliches Urteil zu erreichen. Möglich sind die Rücknahme des Fahrzeugs, die Erstattung des Kaufpreises oder die Zahlung von Schadensersatz durch den Autobauer.