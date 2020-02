Investments in Schwellenländern: Wachstumserholung im weiteren Jahresverlauf zu erwarten

Trotz des Coronavirus bleibt die makroökonomische Lage in den Schwellenmärkten stabil. Für 2020 ermitteln die Prognosen ein mehr als doppelt so hohes Wirtschaftswachstum als das der Industrieländer, hebt das Emerging Market-Team bei Franklin Templeton Investments hervor.Anleger finden in vielen Schwellenländern großes Potenzial: Vielerorts stützt die Haushalts-, Wirtschafts- und Geldpolitik. Strukturreformen werden oft beherzt angegangen.Chinas Regierung stellt sich gegen den AbwärtstrendZuletzt wurde der vom Phase-1-Deal befeuerte Optimismus der Anleger durch den Virusausbruch in China überschattet. Die Geschäftstätigkeit und der Konsum in China sind stark beeinträchtigt – erhebliche Einbußen des Wirtschaftswachstums stellen sich ein.Besonders betroffen...