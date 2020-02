× Artikel versenden

Anlegerverlag Rückenwind bei Fuelcell!

Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt FUELCELL den heutigen Handelstag. So schießt der Kurs heute um 2,87% nach oben. Damit valutiert der Titel jetzt bei 2,15 Euro. Schaltet FUELCELL damit in den Hausse-Modus? Hinweis in eigener Sache: Angesichts der Brisanz um das Thema Wasserstoff haben wir für Sie einen ausführlichen Sonderreport zum Thema Wasserstoff erstellt. […]





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.