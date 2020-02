Wirecard zeigt sich nach dem Intraday-Reversal von gestern heute vorbörslich unverändert. Gestern noch markierte die Aktie ein Tief bei 116,20 Euro, um dann mit 122,23 aus dem Handel zu gehen. Doch trotz dieser Umkehr brauchten die Wirecard-Aktionäre in den vergangenen Tagen starke Nerven.

So notierte der Kurs vor rund 14 Tagen noch bei 144 Euro, was bis heute einem Minus von rund 15% entspricht. Damit ist gleichzeitig die Hälfte des gesamten 2020er-Anstiegs aufgezehrt. Doch immerhin steht hier noch ein Plus von 14% auf der Kurstafel.

Langfristig konnte Wirecard-Aktionäre dennoch bislang gigantische Gewinne einfahren. So kostete das Papier vor zehn Jahren noch rund 8,50 Euro. Und vor 15 Jahren lag der Kurs sogar nur bei 1,50. Ein Plus von über 8000%!