WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag tief im Minus geschlossen. Der ATX fiel um 77,56 Punkte oder 2,77 Prozent auf 2720,96 Einheiten. Inmitten einer tiefroten internationalen Börsenstimmung setzte auch der österreichische Aktienmarkt seinen Abwärtssog rasant fort. Der ATX verbuchte damit bereits seinen beachtlichen zehnten Verlusttag in elf Handelstagen.

Die anhaltende Talfahrt erfasste in Wien am Berichtstag Werte aus den verschiedensten Branchen. Die Porr-Aktie baute ein massives Minus in Höhe von 6,5 Prozent auf und rutschte damit ans untere Ende der Kursliste. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein sattes Minus von fünf Prozent verbuchen.