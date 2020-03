WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit massiven Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Der ATX schloss um satte 209,34 Punkte oder 10,46 Prozent tiefer bei 1791,42 Punkten. Damit hat der österreichische Leitindex allein seit Jahresbeginn rund 44 Prozent an Wert eingebüßt und ist auf den tiefsten Stand seit Dezember 2011 gesunken. Verantwortlich für die herben Abschläge dürfte einmal mehr die Verunsicherung durch das Coronavirus sein.

Weltweit drückten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus die Aktienmärkte weit in die Verlustzone. Um die Pandemie auszubremsen, haben Staaten inzwischen teilweise ihre Grenzen geschlossen, die wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten weitgehend beschränkt und so beispielsweise den Flugverkehr weitgehend zum Erliegen gebracht. Dies trübte die Geschäftsaussichten quasi aller Unternehmen in den betroffenen Ländern.