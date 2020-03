Aktien Wien Schluss - Weiter abwärts

WIEN (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch vom Montag ist es an der Wiener Börse am Dienstag weiter abwärts gegangen. Ein Erholungsversuch nach dem Kursrutsch vom Vortag war am heimischen Aktienmarkt schon in der ersten Handelsstunde gescheitert. Im Späthandel, als andere europäische Börsen teils deutlich ins Plus drehten, konnte der ATX seine Kursverluste nur eindämmen. Der österreichische Leitindex ATX verlor 1,28 Prozent auf 1.768,57 Punkte.

Am Vortag hatte er vor dem Hintergrund der anhaltenden Coronaviruskrise knapp zehneinhalb Prozent eingebüßt. Am Dienstag setzte der ATX im Eröffnungshandel zunächst zur Gegenbewegung an und stieg in der Spitze um 4,58 Prozent. Die Kursgewinne waren jedoch nicht von langer Dauer, schon nach rund 40 Minuten drehte der österreichische Leitindex wieder ins Minus.