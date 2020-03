Wie so viele andere Unternehmen nimmt nun auch MTU Aero Engines die Prognose für das Jahr 2020 zurück. Bisher plante man Zuwächse bei Umsatz und EBIT im hihen einstelligen Prozentbereich. „Die bisherige Prognose war am 20. Februar 2020 veröffentlicht worden und stand bereits unter dem Vorbehalt, sie ggf. im Jahresverlauf wegen der Corona-Pandemie überprüfen zu müssen”, so MTU Aero Engines. Der Hersteller von ...