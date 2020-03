New York (www.aktiencheck.de) - Rating-Update: Brent Thill, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie des Kurznachrichtendiensts Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) weiterhin mit dem Rating "hold" ein. Das Kursziel werde von 25,00 auf 24,00 USD gesenkt. [ mehr