DEUTSCHE BANK-Aktionäre müssen heute eine schallende Ohrfeige einstecken. Denn der Kurs macht keinen guten Eindruck und kommt 6% unter die Räder. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 5,85 Euro. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. DEUTSCHE BANK rutscht nämlich mit mächtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterstützung zu. Das wichtige 4-Wochen-Tief ist nur noch 17% entfernt. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 4,85 Euro. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Anleger, die mit Vorliebe auf Schnäppchenjagd gehen, sollten hier ganz genau hinschauen. Schließ-lich weiß heute niemand, wann es das nächste Mal einen solchen Rabatt gibt. Die Bären unter Ihnen können sich dagegen genüsslich die Hände reiben.