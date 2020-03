Vermögensverwalter Uwe Eilers: Aktien sind deutlich unterbewertet

Das Corona-Virus schlägt an den Börsen kräftig ein, die Kurse sinken. Uwe Eilers, Vorstand der Vermögensverwaltung FV Frankfurter Vermögen, hält die aktuellen Niveaus für viel zu niedrig.Aktien waren zuletzt hoch bewertet und Risikoprämien für viele Hochzinsanleihen waren viel zu niedrig. Eine Korrektur wie wir sie jetzt an den Märkten sehen, war nur eine Frage der Zeit. Mit dem Corona-Virus konnte allerdings niemand wirklich rechnen. Aus dem Grund ist der Preisverfall sowohl an den Aktien- und Anleihemärkten als auch bei vielen Währungen sehr drastisch ausgefallen. Ist das gerechtfertigt?Fest steht: Eine harte Landung der europäischen und amerikanischen Wirtschaft ist durch die aktuelle Krise unausweichlich. Dabei ist umstritten, wie stark der Einbruch sein wird...