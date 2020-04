2019 macht Nordex einen Verlust je Aktie von 0,73 Euro, im Vorjahr lag das Minus bei 0,86 Euro je Aktie. Die Experten von Independent Research hatten mit einem geringeren Verlust bei dem Windunternehmen gerechnet. 2020 will Nordex den Umsatz deutlich steigern, auch das Ergebnis soll sich deutlich verbessern. Allerdings sind Corona-Folgen in diesen Aussichten nicht berücksichtigt.Dabei ist Nordex in mehrfacher Hinsicht von der ...