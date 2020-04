Sind die Aktienmärkte vorbereitet auf neue Hiobsbotschaften? Denn diese dürfte heute kommen mit einem massiven Anstieg der US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (erwartet werden zwischen 3,5 Millionen und 6,5 Millionen Anträge). Gestern nach der Bärenmarktrally der Abverkauf, weil der Wall Street nach den Aussagen von Donald Trump dämmert, dass das Problem mit dem Coronavirus länger und ernsthafter ist, als noch vor kurzem gedacht. Die asiatischen Aktienmärkte heute weniger schwach als die US-Märkte gestern, daher die US-Futures heute morgen höher. Aber wird das so bleiben angesichts der immer stärker steigenden Zahlen von Corona-Infizierten in den USA, vor allem in der Finanzhaupstadt der Welt, New York?

Das Video "Aktienmärkte: Bereit für Hiobsbotschaften?" sehen Sie hier.