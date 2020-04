Sind das jetzt schon Kaufkurse oder lieber noch warten? Lohnt sich jetzt der Einstieg? Wir haben diese Fragen in unserem großen Corona-Sonderreport beantwortet. Angesichts der außergewöhnlichen Situation bieten wir diesen Sonderreport hier kostenlos zum Download an.

Mit diesem Abschlag hat sich die Technik nun massiv verschlechtert. Denn eine wichtige Unterstützung wurde nun unterkreuzt. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 28,50 Euro. Es geht jetzt also um die Trendentscheidung für die kommenden Wochen.

Chancenaffine Anleger können diesen Rücksetzer nun selbstverständlich zum Einstieg oder Nachkauf nutzen. Da es bei der Aktie heute einen kräftigen Rabatt gibt. RTL GROUP-Bären dagegen sehen sich in ihrer Einschätzung dagegen bekräftigt.