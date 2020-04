Nicht erst seit der Corona-Krise gehört die Leoni Aktie zu den Risikopapieren am deutschen Aktienmarkt. Die Folgen der Pandemie verschärfen die Lage für den Nürnberger Konzern weiter. Das sieht man auch an Kurszielen von Analysten, die aktuell deutlich gesenkt werden. So hat das Bankhaus Lampe die Zielmarke für die Leoni Aktie gerade von 8 Euro auf 2 Euro (!) gesenkt. Independent Research setzt das Ziel von 9,70 Euro auf 3,60 Euro ...