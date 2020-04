Nordex Aktie profitiert von Quartalszahlen, aber der Chart…

Der Windenergie-Anlagenbauer Nordex hat am Freitag erste Eckdaten für das Jahresauftaktquartal 2020 vorgelegt. Gemeldet wird ein Auftragseingang über 352 Turbinen in Höhe von 1,644 GW, womit das Unternehmen einen Zuwachs von rund 59 Prozent meldet. 1,292 GW der Nachfrage stammt aus den europäischen Märkten, so Nordex, vor allem aus Norwegen, Großbritannien, der Türkei und Finnland.Man habe einen sehr guten, stabilen ...