Wo liegen die nächsten Kursziele im Gold?

Goldpreis zum Wochenschluss im Plus. Sehen wir bald ein neues Siebenjahreshoch im Gold?

Nachdem der Goldpreis während dem Ausverkauf an den Finanzmärkten im März ebenfalls Federn lassen musste, konnte sich der Preis für eine Feinunze Gold in den letzten zwei Wochen deutlich erholen. Das gelbe Edelmetall profitiert u.a. von den physischen Lieferengpässen bedingt durch die Stilllegung der Goldbarrenhersteller im Schweizer Kanton Tessin, die rund 70% des weltweit geförderten Goldes weiterverarbeiten und wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorübergehend schließen mussten. Dazu gibt es wegen der Corona-Pandemie Lieferproblem in Südafrika. So überrascht es nicht, dass der Goldpreis zum Wochenschluss mit 0,37 Prozent bei 1.618 US-Dollar (17:15 Uhr MEZ) im Plus notiert. Mit Blick auf den Tageschart könnte in Kürze ein neues Siebenjahreshoch erreicht werden. Dazu müsste der Goldpreis über 1.645 US-Dollar schließen, um das erste Kursziel bei 1.715 US-Dollar zu erreichen. Bei entsprechender Kaufdynamik hat der Goldpreis durchaus das Potential für einen Anstieg auf 1.752 US-Dollar. Darüber befindet sich das nächste Kursziel bei 1.795 US-Dollar. Weitere Informationen zu den wichtigen Unterstützungen finden Sie in unserem kostenlosen Börsenbrief Elbblick.

Kennen Sie GBE brokers?

GBE brokers Ltd. ist ein lizenzierter Forex- und CFD-Broker mit Hauptsitz in Limassol und einer Niederlassung in Hamburg. Die Geschäfte im Bereich Retail-Brokerage werden von Herrn Rifat Sayim geleitet. Zuständig für die Sparte GBE Prime, in der GBE als Liquiditätsanbieter Preisquotierungen an anderen Banken und Brokerhäusern weiterleitet, ist Herr Ben-Florian Henke. GBE brokers bietet den Forex- und CFD-Handel über die Handelsplattform MT4 und MT5 an. Folgen Sie GBE brokers auf Facebook.

Haftungsausschluss:

Die beigefügten Informationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Redaktionen wider. Neben Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen erhalten, die durch GBE brokers Ltd. erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für vertrauenswürdig halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Diese Information stellt keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.