Die Bewegung bei den Stimmrechten von Wirecard hält an. Und wieder einmal geht der Blick dabei nach Amerika. Vorgestern hatte Morgan Stanley gemeldet, dass man die Stimmrechtsanteile an Wirecard von 9,85 Prozent auf 9,17 Prozent verringert hat. Am Freitagabend kommt die nächste Mitteilung von Morgan Stanley. Dabei geht es um eine Entwicklung vom 25. März. An diesem Tag sinkt das Engagement von Morgan Stanley weiter ab.Es liegt ...