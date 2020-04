Good News bei... Muehlhan: Top 2019er Ergebnisse, Ziele teilweise übertroffen. Aber...

Die Hamburger[WKN: A0KD0F] ist im Bereich Oberflächenbeschichtung aktiv und hier insbesondere in den Bereichen Schifffahrt , Pipelines, Bohrplattformen und (Offshore-) Windkraftanlagen. Seit zwei Jahren hat man ein weiteres Standbein, nachdem man mit Stjerne Stilladser A/S eines der größten Gerüstbauunternehmen in Dänemark übernommen und dieses Segment seitdem weiter ausgebaut hat.Muehlhan habe ich ursprünglich mal als Turnaround-Spekulation ins Visier genommen und das hat voll hingehauen; der Turnaround ist Geschichte und das Unternehmen erzielt attraktive Renditen. Das konnte man mit Vorlage der Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 nochmals unterstreichen, die ein starkes Wachstum bei Umsatz und Gewinnen zeigen. Was bleibt, ist der Blick nach vorn und die Zeichen deuten auf Sturm...