Monatsrückblick März 2020

Der Kampf gegen das Coronavirus hält weiter an. Weltweit versuchen Regierungen durch Ausgangs- und Kontaktverbote die Anzahl von Infizierten zu begrenzen und damit die landeseigenen Gesundheitssysteme nicht zu überlasten. Die Neuansteckungszahlen stiegen ungeachtet der initiierten Maßnahmen global weiter an. Nach Italien haben sich auch in einzelnen Regionen in Spanien, in Frankreich und in den USA Notfallbetten-Engpässe ergeben. Impfstoff und Medikamente gegen Covid-19 sind weiterhin gesucht.

Der Stillstand des öffentlichen Lebens führt dazu, dass die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession abgleitet, dessen Ausmaß davon abhängt, wann die restriktiven Maßnahmen wieder gelockert werden können. Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von drastischen Rückgängen in der Bruttowertschöpfung im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres aus. Auch die Arbeitslosenraten dürften kräftig ansteigen. Eine erste Indikation auf das Ausmaß hierauf gab der Anstieg der Erstanträge für Arbeitslosenhilfe auf über 3 Mio. in der dritten März-Woche in den USA. Eine wirtschaftliche Erholung kann erst dann folgen, wenn die Pandemiegefahr wirksam eingedämmt ist.