Der australische Goldproduzent Newcrest Mining (ASX NCM / WKN 873365) wartet mit guten Neuigkeiten für seine Aktionäre auf. Wie der Konzern am gestrigen Dienstag mitteilte, gibt es auf keinem der Betriebe oder Projekte des Unternehmens bislang einen Fall von COVID-19. Da so alle Minen weiterlaufen können, nimmt Newcrest (erst einmal) keine Änderungen an den Prognosen für das Fiskaljahr 2020 vor.

Die Maßnahmen zur Einschränkung der Ausbreitung des Coronavirus haben die Produktion vieler Bergbaukonzerne unterbrochen. Mehr als ein Drittel der großen Goldproduzenten, die an der NYSE gelistet sind, haben mittlerweile ihre Prognosen zurückgezogen.