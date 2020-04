Noch am 24. März kündigte die BHB Brauholding aus Ingolstadt die Zahlung einer Dividende an: 0,06 Euro sollten die Aktionäre je Aktie der BHB Brauholding erhalten. Nun machen die Süddeutschen eine Rolle rückwärts. Das Unternehmen heute mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie beschlossen, für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Stattdessen wird der Gewinn thesauriert - man will die ...