La Française Group: Deutliche Neuausrichtung des Ve-RI Equities Europe Fonds

Frankfurt, 24. April 2020

Deutliche Neuausrichtung des Ve-RI Equities Europe Fonds

Fast zwei Drittel des Portfolios bei vierteljährlicher Reallokation ausgetauscht.



CO 2 -Fußabdruck des Europafonds stark reduziert.

Die Schweiz mit höchster Ländergewichtung vor Frankreich.



Mit der Reallokation für das zweite Quartal 2020 hat sich das Portfolio des Ve-RI Equities Europe Fonds (DE0009763201 [R], DE000A0MKQJ9 [I]) deutlich verändert. Insgesamt wurden 23 der 36 im Portfolio befindlichen Werte ausgetauscht - so viele waren es seit der strategischen Neuausrichtung auf einen rein systematischen und regelbasierten Ansatz im März 2013 noch nie.

Basierend auf dem vom Fondsmanagement der La Française Asset Management entwickelten systematischen Aktienselektionsmodell, wird das Portfolio quartalsweise auf Basis von fünf Faktoren neu zusammengestellt. Im Zentrum stehen dabei mit je 20 Prozent Quality- und Value-Faktoren sowie die rein quantitativen Faktoren Trendstabilität und Low Risk. Weitere 20 Prozent bildet die Carbon-Efficiency-Ratio, die den CO 2 -Verbrauch in Tonnen pro eine Million erzielten Umsatz misst. So werden Unternehmen besser bewertet, die CO 2 -schonend wirtschaften und einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Wirtschaftskreislaufes leisten. Ein Schwerpunkt, der sich bei dieser Allokation besonders stark bemerkbar machte: Der CO 2 -Fußabdruck des Ve-RI Equities Europe ist im Vergleich zum STOXX Europe 600 aktuell über 80 Prozent geringer. Christian Riemann, zuständiger Fondsmanager bei La Française Asset Management GmbH, ist überzeugt: "Die Ursache für diesen enormen Rückgang dürfte zwar in der besonderen Situation durch die Corona-Krise sowie den dadurch ausgelöste Ölpreisschock begründet liegen. Allerdings konnten wir seit Einführung der Carbon-Efficiency-Ratio im vergangenen Sommer eine stete Verringerung des CO 2 -Fußabdrucks unseres Portfolios feststellen." Ein Weg, den La Française Asset Management weiter beschreiten möchte. "Die ESG-Faktoren und damit auch die Reduktion von CO 2 eines Portfolios spielen für verantwortungsbewusste Investoren eine immer größere Rolle", stellt der Fondsmanager fest.