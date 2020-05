Defensive Anlagestrategie zahlt sich aus: Flexibel in der Krise

Die jüngsten Turbulenzen am Kapitalmarkt haben vermögensverwaltenden Fonds zugesetzt. Mit dem ODDO BHF Polaris Moderate bietet die deutsch-französische Finanzgruppe Anlegern ein in der Corona-Krise sehr flexibles Anlagemodell – mit ordentlichen Erträgen.In dem seit März sehr volatilen Marktumfeld hat sich der ODDO BHF Polaris Moderate als Fonds mit defensiver und flexibler Anlagestrategie gut behauptet. Ziel des Fonds ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens auf Aktien und Anleihen größere Kursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer reinen Rentenanlage zu erwirtschaften. Die Aktienquote bewegt sich in einer Bandbreite von 0 bis 40 Prozent.Seit Jahresbeginn verzeichnete der Fonds Mittelzuflüsse in Höhe von mehr als 50 Millionen Euro. Damit...