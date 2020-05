London (www.tenbagger-report.de) - Letzten Sommer wurde mit dem Börsengang des Fleischersatz-Produzenten Beyond Meat (NASDAQ: BYND - WKN: A2N7XQ), dem Konkurrenten der Metzger-Aktie Tyson Foods (NYSE: TSN - WKN: 870625), ein regelrechter Hype gestartet. Doch am Ende stürzte die Aktie ab, weil die Bewertung der Aktie im totalen Missverhältnis stand, zu dem was das Unternehmen operativ leistete. Jetzt versuchte das Unternehmen seine Kritiker zu überzeugen, mit dem ersten profitablen Quartal in seiner Geschichte.

Die Aktie sprang im gestrigen Handel in New York um satte +26% auf 126 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Zwischenstand, seit dem die erste Abverkaufswelle, endete, die nach dem kometenhaften Anstieg letzten Sommer bei 235 US-Dollar endete.