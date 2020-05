Dachverband unabhängiger Finanzvermittler: Votum-Vorsitzender Martin Klein wird Chef von FECIF

Der Vorsitzende des deutschen Vermittlerverbands Votum, Martin Klein, tritt jetzt auch europaweit an die Spitze: Er übernimmt den Vorsitz des europäischen Vermittler-Dachverbands FECIF. Der Verband setzt sich für Regulierung mit Augenmaß ein.Der Vermittlerverband Votum wird Kopf von FECIF, dem europäischen Dachverband unabhängiger Finanzberater und Finanzvermittler. Auf der ersten virtuellen Verbandsversammlung am 7. Mai wählten die FECIF-Mitglieder Rechtsanwalt und Votum-Chef Martin Klein zum Vorsitzenden des Lenkungsgremiums.Klein folgt auf David Charlet, Präsident des französischen Verbands ANACOFI. Das Amt wird für drei Jahre vergeben. Der Dachverband FECIF setzt sich für Verhältnismäßigkeit in der Regulierung der europäischen Finanzdienstleister ein. Er...