7 Marketing-Faktoren beachten – und die Corona-Krise gestärkt überstehen

Die Corona-Krise hat die Wirtschaft eiskalt erwischt. An gutes Marketing, zukunftsweisendes Rebranding und den Relaunch der Website denken viele Unternehmer in diesen Tagen weniger. Innerhalb von Stunden sind Milliarden Euro verpufft, und was dies für einen wochenlangen, geschweige denn monatelangen Produktionsstopp bedeutet, ist kaum abzusehen. Im Vergleich mit ständig steigenden Infektions- und Todeszahlen durch COVID-19 spielt das alles auch nur eine Nebenrolle. Dennoch: Schockstarre macht sich unter Unternehmern breit – und kann neben dem Konsum- und Produktionseinbruch zur zweiten Geldvernichtungswelle werden.

Aber sie kann sich auch zu einer enorm großen Chance für wache Unternehmer entwickeln. Marketing-Experte Oliver Wulke (40), Inhaber der Werbeagentur Netgenerator GmbH aus Berlin – mit 21 Jahren Markterfahrung und seit jeher mit klarem Fokus auf Webmarketing – lässt sich in die Karten schauen und nennt die wichtigsten Faktoren für Unternehmer, um mit dem richtigen Marketing die Corona-Krise zur Erfolgschance werden zu lassen.