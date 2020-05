Dass es soweit einmal kommen würde: Varta überholt Wirecard im Kurs. Nicht im Börsenwert. Doch für unsere Abonnenten bedeutet dies: Kasse machen im Turbo-Bull, der zwischenzeitlich tief im Minus war, und fast 40% Gewinn einfahren. Hat etwas gedauert, doch wir haben an Varta geglaubt bei Kursen unterhalb der 70er-Marke, wo die Aktie lange ankam, eine Bodenbildung aber förmlich zu fühlen war. Das Geschäft läuft und dies erlaubt jetzt den sanften Umstieg in Bonuszertifikate. Passendes heute bei uns im Börsenbrief, dazu die Wirecard-Ausrichtung der DWS plus Wochenendvideo, Depotaktionen und vielem mehr.