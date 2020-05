Kaum hat der Hedgefonds TCI Fund Management Limited Strafanzeige gegen Verantwortliche von Wirecard in Zusammenhang mit „Auffälligkeiten” unter anderem in Zusammenhang mit den Ergebnissen der KPMG-Prüfung gestellt, „schießt” Wirecard scharf gegen den Leerverkäufer zurück. „Inhaltlich halten wir die Anzeige für vollständig unbegründet”, so das Unternehmen aus Aschheim bei München am Dienstagnachmittag auf der ...