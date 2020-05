Auswirkungen der COVID-19-Krise aus der Perspektive der Nachhaltigkeit

Zu Beginn des Jahres stand die Nachhaltigkeit ganz oben auf der politischen Agenda, mit neuen Klimainitiativen, die von der Organisation der UN-Klimakonferenz (COP 26) bis zur Einführung des Green Deal in Europa reichten. Nachhaltigkeit war auf dem Weg zum Mainstream, wobei die Vermögensverwalter der Integration wesentlicher Umwelt-, Sozial-und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) in bestehende Anlagelösungen Vorrang einräumten, während die Entwicklung neuer nachhaltiger Anlagelösungen als Reaktion auf das ständig wachsende Interesse der Anleger weiter beschleunigt wurde.

Hat die Pandemie die Dynamik für nachhaltige Anlagen in der Finanzbranche verlangsamt? Die Marktströme lassen etwas anderes vermuten.In den USA beispielsweise verzeichnete Morningstar im ersten Quartal 2020 Zuflüsse in nachhaltige offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds in Höhe von fast 10 Milliarden US-Dollar, was bereits mehr als die Hälfte der Gesamtzuflüsse für das gesamte Jahr 2019 ausmacht.

In Bezug auf Anleger glauben wir, dass die Krise letztlich die ESG-Agenda beschleunigen wird, und dies wird weitreichende Auswirkungen haben.Die Umwelt ist natürlich nur ein Aspekt der Gleichung.Die Krise verdeutlicht zudem die Bedeutung von sozialen und Governance-Faktoren, da sich Unternehmen, die eher langfristig ausgerichtet sind, bisher als widerstandsfähiger erwiesen haben.

In diesem Artikel analysieren wir die Auswirkungen der COVID-19-Krise aus der Perspektive der Nachhaltigkeit und identifizieren sowohl kurzfristige Auswirkungen als auch einige grundlegende langfristige Veränderungen der Art und Weise, wie ESG-Faktoren im Zusammenhang mit Anlagen berücksichtigt werden.



Lesen Sie mehr im vollständigen Artikel "COVID-19 zeigt: ESG-Kriterien sind wichtiger denn je".





