Siemens hat am Dienstag Details zum nächsten geplanten Spinoff aus dem Konzern veröffentlicht - diesmal betrifft es die Sparte Siemens Energy. 55 Prozent des Unternehmens sollen an die Aktionäre von Siemens gehen. „Die Siemens-Aktionäre sollen für je zwei Aktien der Siemens AG automatisch eine Aktie der Siemens Energy AG erhalten”, kündigt der DAX-Konzern aus München am Dienstag zum geplanten Prozedere der Abspaltung an. Auf ...