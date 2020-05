Von 101,07 Millionen Euro steigt der Umsatz bei Unidevice im ersten Quartal auf 102,69 Millionen Euro an. Am Ende des Quartals war aufgrund der Krise ein Nachfragerückgang spürbar. Beim EBIT geht es zum Jahresauftakt um 9,2 Prozent auf 1,01 Millionen Euro nach oben. Der Gewinn steigt von 0,59 Millionen Euro auf 0,71 Millionen Euro an.Seit Ende 2019 hat Unidevice eine Anleihe am Markt, die mit 6,5 Prozent verzinst ist. Das ...