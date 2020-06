5.000 Euro übrig? Auf diese zwei Wachstumsaktien würde ich jetzt setzen

Zugegeben, die Kurse der beiden Wachstumsunternehmen, die wir in diesem Artikel behandeln werden, sind in letzter Zeit stark gestiegen. Trotz der Corona-Baisse gegen Mitte März stehen die Aktienkurse von MercadoLibre (WKN: A0MYNP) und Okta (WKN: A2DNKR) gegenwärtig höher als vor Beginn der Coronakrise.

Vieles spricht dafür, dass beide Unternehmen auch in der Zukunft Erfolg haben könnten und die aktuellen Kursstände nur der Anfang gewesen sein könnten. Wenn man im Moment 5.000 Euro Cash übrig hat, die man in Wachstumswerte investieren möchte, könnte man diese beiden Kandidaten durchaus in Erwägung ziehen.

MercadoLibre

Die Hälfte dieses Kapitals könnte dabei beispielsweise in den lateinamerikanischen E-Commerce-Akteur MercadoLibre fließen. Diesen könnte man als Pendant zum globalen Big Player Amazon sehen, nur eben in Lateinamerika. Doch gerade dort, wo der Mittelstand zunehmend wächst, könnte die Erfolgsgeschichte von MercadoLibre erst am Anfang stehen.

Neben einer Handelsplattform, die ähnlich konstruiert ist wie die von Amazon, hat sich der E-Commerce-Player aus Argentinien weitere Standbeine aufgebaut. Mit MercadoPago ist der Konzern auch im Bereich der Zahlungsdienstleistungen unterwegs. Dabei wickelt das Unternehmen nicht nur Zahlungen auf der eigenen Plattform ab, sondern bedient auch Transaktionsvolumina von fremden Plattformen.

Darüber hinaus ist MercadoLibre auch in der Logistik tätig, was natürlich der Tätigkeit als Handelsplattform zusätzlich in die Karten spielt. Insgesamt könnte die Aktie also noch einiges an Potenzial nach oben aufweisen. Immerhin liegt die Marktkapitalisierung bereits im Bereich von etwa 37 Mrd. US-Dollar (Stand: 28.05.2020). Doch das Unternehmen setzt weiter auf Wachstum, was möglicherweise noch deutlich mehr Luft nach oben lassen könnte.

Okta

Okta ist ein SaaS-Unternehmen. Das heißt, es bietet seine Dienstleistungen und Produkte in einem Abomodell an. Genauer gesagt liefert Okta Software für Identitäts- und Zugriffsverwaltung. In den letzten Jahren hat sich Cybersecurity zu einem immer wichtiger werdenden Thema, vor allem für Unternehmen, entwickelt.