Was ist hier denn los? Während ein Großteil der Deutschen vermutlich das schöne Wetter genossen haben dürfte, schickt sich Nel ASA an, einen oder besser den Rekord zu knacken. Zwar ist der Börsenhandel heute ausgesetzt, doch die Indikationen bestätigen: Nel ASA springt heute in die unmittelbare Nähe seines Allzeithochs!

Anleger-Tipp: Jetzt nachdem die Corona-Pandemie abklingt, rücken Wasserstoff-Aktien wieder in den Fokus. Wir haben genau analysiert, wo die größten Gewinnchancen winken. Hier können Sie die Studie herunterladen.