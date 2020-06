Bis Ende April hielt DWS Investment 5,95 Prozent an Wirecard. Dann kam der KPMG-Sonderbericht und just an jenem Tag reduzierten die Frankfurter ihr Engagement bei Wirecard auf 4,98 Prozent. Dieses Paket bestand zu 4,47 Prozent aus Aktien sowie zu 0,5 Prozent auf Instrumenten.Jetzt hat sich der Investor erneut von Wirecard-Aktien getrennt, wie am Abend berichtet wird. Der Verkauf von Wirecard-Anteilen erfolgte bereits am 22. Mai. ...