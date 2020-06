NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholungsrally an den US-Börsen geht auch am Mittwoch weiter. Als eine Stütze erwiesen sich besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann in der ersten Stunde 1,07 Prozent auf 26 017,39 Punkte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,86 Prozent auf 3107,45 Zähler hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 nahm sogar Tuchfühlung zu seinem im Februar erreichten Rekordhoch auf, zuletzt notierte das Barometer mit plus 0,37 Prozent auf 9692,99 Punkten.