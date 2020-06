Die aktuelle Krise setzt Nanogate zu. So will man die Tilgung von Darlehen vorläufig aussetzen, um die Liquidität zu sichern. Dazu sucht man das Gespräch mit den Banken. Kredite der KfW spielen in den Überlegungen der Saarländer keine große Rolle, die Verschuldung soll nicht weiter ansteigen. Allerdings könnten die KfW-Programme für den weiteren Jahresverlauf eine Option sein.Die aktuelle Strategie von Nanogate sorgt ...