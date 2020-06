Bei FCR Immobilien will man in diesem Jahr das Ergebnis von 2019 um mindestens 10 Prozent toppen. Das sagt FCR-Chef Falk Raudies am Morgen auf der m:access-Immobilienkonferenz der Börse München.Raudies bestätigt in seiner Präsentation, dass man sich von den verbliebenen Hotels im Portfolio trennen will. Entsprechende Verhandlungen sind aufgrund der Krise gestoppt, doch die Trennung erscheint nur eine Frage der Zeit zu sein. ...