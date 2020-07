Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund acht Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 73,63 EUR. Daher eröffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Schließlich steht dieser Indikator bei 65,24 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

Fazit: Sind das bei Bayer jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.