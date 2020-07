Die Stimmrechtsmitteilungen bei Wirecard sind immer wieder spannend. So schafft es Bank of America mehrfach, den Anteil an dem DAX-Konzern fast auf Null zu reduzieren, um kurz danach wieder starke Positionen aufzubauen. Eigentlich immer auf einem höheren Niveau lag bisher Morgan Stanley. Doch dies ändert sich in diesen Tagen.Am 24. Juni steigern die Amerikaner ihren Anteil an Wirecard. Bis dahin lag man bei 9,6 Prozent, am ...